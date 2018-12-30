Son golünü tabutta attı!
Meksika amatör takımı Deportivo Llamas’da forma giyen Noe Acuna hayatını kaybetti. Takım arkadaşları Noe Acuna'nın tabutunu sahaya getirip, gol attırarak veda ettiler. Noe Acuna'nın arkadaşlarına sürekli ‘tabutta da olsa son golümü atmak isterim’ dediği belirtildi.
Meksika Amatör futbol takımlarından Deportivo Llamas'a da futbolcular, hayatını kaybeden takım arkadaşları Noe Acuna'ya son golü tabutta attırdılar.
Ölmeden önce Noe Acuna'nın takım arkadaşlarına ''Tabutta da olsam son golümü atmak istiyorum.'' dediği ve arkadaşlarının da Acuna'nın isteğini yerine getirdiği belirtildi.
Acuna'nın ailesi ve eşinden izin alan futbolcular, önce tabutu kalenin önüne koydu. Ardından tüm takım paslaştı ve son olarak top, tabuta çarpıp ağlarla buluştu. Ve böylece Acuna'nın son isteği de yerine getirilmiş oldu.
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