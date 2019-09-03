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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
03.09.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Son 5 yılda kuru sıkı satışları 3 kat arttı

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Son 5 yılda kuru sıkı satışları 3 kat arttı

Almanya’da Rheinsche Post gazetesinin 16 eyaletin içişleri bakanlıklarından aldığı bilgiye dayandırdığı haberine göre, kuru sıkı ve gaz tabancası ruhsatı alanların sayısı 640 bine çıktı.

GEÇEN yıl kuru sıkı ve gaz tabancası bulunduranların sayısı 610 bin 937 olarak kayıtlara geçmişken bu rakam 2014 yılında 240 bin idi. Eyaletlere göre en fazla kuru sıkı ve gaz tabancası ruhsatı alanlar Schleswig Holstein ile Saarlan’da. Schleswig Holstein’da her bin kişiden yaklaşık 10, Saarland’da ise her bin kişiden 9 kişi silah bulundurmak için ruhsat aldı.

GÜVENLİK KORKUSUNU GİDERMEMİZ GEREKİYOR
Almanya’da farklı kategoride silah ruhsatı alanların sayısı ise 5 milyon 400 bin. Her bin kişiye düşen silah sayısı da yaklaşık 66. Alman Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow silahlanmayla ilgili “Ruhsat başvurularının artması bizim insanlarda oluşan güvenlik korkusunu gidermemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

RUHSAT GEREKİYOR
Almanya’da kuru sıkı ve gaz tabancısıyla göz yaşartıcı sprey bulundurmak için ruhsat almak gerekiyor. Bu tür bireysel savunma silahları için başvurular eyalet içişleri bakanlıklarına yapılıyor.

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