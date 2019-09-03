Son 5 yılda kuru sıkı satışları 3 kat arttı
Almanya’da Rheinsche Post gazetesinin 16 eyaletin içişleri bakanlıklarından aldığı bilgiye dayandırdığı haberine göre, kuru sıkı ve gaz tabancası ruhsatı alanların sayısı 640 bine çıktı.
GEÇEN yıl kuru sıkı ve gaz tabancası bulunduranların sayısı 610 bin 937 olarak kayıtlara geçmişken bu rakam 2014 yılında 240 bin idi. Eyaletlere göre en fazla kuru sıkı ve gaz tabancası ruhsatı alanlar Schleswig Holstein ile Saarlan’da. Schleswig Holstein’da her bin kişiden yaklaşık 10, Saarland’da ise her bin kişiden 9 kişi silah bulundurmak için ruhsat aldı.
GÜVENLİK KORKUSUNU GİDERMEMİZ GEREKİYOR
Almanya’da farklı kategoride silah ruhsatı alanların sayısı ise 5 milyon 400 bin. Her bin kişiye düşen silah sayısı da yaklaşık 66. Alman Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow silahlanmayla ilgili “Ruhsat başvurularının artması bizim insanlarda oluşan güvenlik korkusunu gidermemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.
RUHSAT GEREKİYOR
Almanya’da kuru sıkı ve gaz tabancısıyla göz yaşartıcı sprey bulundurmak için ruhsat almak gerekiyor. Bu tür bireysel savunma silahları için başvurular eyalet içişleri bakanlıklarına yapılıyor.
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