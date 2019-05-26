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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
26.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Solingen kurbanları Frankfurt’ta anıldı

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Solingen kurbanları Frankfurt’ta anıldı

1993’ta Almanya’nın Solingen kentinde neonaziler tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Hatice Genç (19 yaş), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ile Gülsün İnce (28) ve Türkiye’den misafir gelen akrabaları 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, için Frankfurt’ta anma töreni düzenlendi.

TÖRENDE yapılan konuşmalarda Solingen saldırısının Almanya’daki mülteci tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bazı gazetelerin, ‘Tekne dolup taştı. Bir kişi daha gelse, batacak’ benzeri manşetler attıkları belirtilen konuşmalarda, Solingen katliamı, göçmenler ve mültecilere yönelik Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln’de düzenlenen saldırıların ardından göç ve mültecilerle ilgili yasaların değiştirildiği belirtildi.

Solingen kurbanları Frankfurt’ta anıldı

Göçmenlerin yüzlerindeki korkunun yıllar sonra NSU cinayetlerinde görüldüğü, ırkçı saldırılar sonucu yüzlerce insanın katledildiği ifade edildi. Irkçıların yeniden korku iklimi yaratmak istediği, ancak buna seyirci kalmayacaklarını belirten konuşmacılar, şöyle dedi: “Biz bu tip saldırıların daha büyüğünü Musevilere yönelik olarak yaşamıştık. İnsanlar cinsiyetleri, cinsel tercihi, etnik ve inançları bahane edilerek katledildi. Irkçılara karşı başarılı olmak istiyorsak savaşların, fakirliğin, çevre felaketinin kimin eseri olduğunu iyi anlatmalıyız.”

Solingen kurbanları Frankfurt’ta anıldı

‘KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR’
Hessen Eyalet milletvekili Turgut Yüksel’in de katıldığı törende konuşan Frankfurt Halkevi eski Başkanı İbrahim Esen, şunları söyledi: “Bugün AfD, PEGIDA ve naziler tarafından özellikle mülteci ve Müslümanlara karşı yapılan ırkçı, ayrımcı nefret kampanyalarını protesto ediyoruz. Avrupa’nın kendisini savaşlardan kaçanlara kapatma politikası, NSU cinayetlerinin aydınlatılmaması, ırkçı, sağcı populist eğilimlerin artışı, temel insan haklarında kısıtlamalar devam ediyor.”

Solingen kurbanları Frankfurt’ta anıldı

IRKÇILIĞA VE ŞİDDETE KARŞI LEVHA
Solingen kurbanları, 1995 yılından beri Frankfurt Halkevi, Bockenheim semt sakinleri ve antifaşist gruplar tarafından anılıyor. Frankfurt Belediyesi, 1998’de aldığı kararla da Bockenheim semtinde Friesengasse ile Kleine Seestrasse arasındaki alanının adını ‘Hülya Meydanı’ olarak değiştirdi. Meydandaki gamalı haçı döven çekiçli adam (Hamering Mann) heykeli ise Halkevi ve çevre sakinlerinin uzun uğraşları sonucu resmen kabul edildi. Frankfurt Bockenheim Semt Meclisi de heykelin hemen yanına yerleştirdiği levhada mavi zemin üzerine beyaz harflerle “Irkçılığa ve şiddete karşı. Bu meydan ailesiyle birlikte Solingen’de yaşayan dokuz yaşındaki Türk kızı Hülya Genç anısına oluşturuldu. O, 29 Mayıs 1993 gecesi, dört aile bireyi ile birlikte evlerinin kundaklanması sonucu katledildi. Hülya’nın ölümü, yabancı düşmanlığı ve korkunç sonucu konusunda uyarıdır. Barış içinde birlikte yaşam için” yazdı.

Solingen kurbanları Frankfurt’ta anıldı

 

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