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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / DHA / İHA
30.05.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

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Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı.

UNTERE Werner Caddesi’ndeki evlerinde 26 yıl önce yaşanan katliamda 5 aile ferdini yitiren anne Mevlüde Genç ile baba Durmuş Genç, bu yıl evlatlarını Türkiye’deki mezarları başında andıkları için Almanya’daki törene katılmadı. Solingen Belediyesinin organize ettiği törende, yaşamını yitiren 5 Türk için yapılan ırkçılık karşıtı anıtın önüne çiçekler bırakıldı, Kuran’ı Kerim okundu. Daha sonra yakılan evin önünde düzenlenen diğer törene, Genç ailesinin diğer mensuplarının yanı sıra çevrede yaşayan Türkler ve Almanlar katıldı.

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı
Mevlüde Genç ile Durmuş Genç, katliamda kaybettikleri yakınlarını, Amasya’nın Taşova ilçesindeki mezarları başında andı.

BARIŞ MESAJI VERDİLER
Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, anma töreninde yaptığı konuşmada, Almanya’da devam eden ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığına dikkati çekti. Genç Ailesi’nin saldırı sonrası telafisi mümkün olmayan büyük acılara rağmen düşmanlık ve intikam hislerine kapılmadıklarını belirten Gürel, “Bu tutum o en zor günde infial ve öfke içindeki Türk toplumunun yatıştırılmasında büyük rol oynadı. Daima Anadolu insanının bilgeliği ve metanetiyle sağduyulu bir yaklaşımla hareket ettiler. Acılarını içine gömüp, Türk ve Almanların barış ve kardeşlik içinde yaşaması mesajı verdiler” dedi. Solingen faciasının Almanya’daki ne ilk ne de son saldırı olduğunu vurgulayan Şule Gürel, şöyle dedi:

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel

‘ORTAK MÜCADELE VERİLMELİ’
“Mölnn, Rostock, Heuerswerde ve kayda geçmemiş ırkçı saldırılarda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Irkçı NSU terör örgütü 8’i Türk 10 kişiyi öldürdü. Dava sonuçlandı ama davanın arka planı tam olarak aydınlatılmadı. Almanya’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki hep gündemimizde kaldı. Camilerimize saldırılar da devam ediyor. Güçlenen sağ popülizm, Müslümanları ve göçmen kökenlileri endişelendiriyor. İşte bu yüzden iki ülkenin bu çarpık zihniyete karşı ortak mücadele vermesi gerekiyor.”

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach

‘GELİN DOST OLALIM’
Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 1993’te Solingen’de emsalsiz bir suçun işlendiğini belirterek, bu olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi: “Bu cinayet inanması imkânsız gibi gelen bir olaydı. 2 genç kadın ve 3 kız çocuğu, aşırı sağcı ve ırkçı eğilimden dolayı ölmüşlerdi. Failler suçsuz insanları seçip, onların hayatına son vermişlerdi. Bir gece ansızın o evi ateşe vermişlerdi çünkü onlar göçmendi. Genç ailesi maruz kaldığı şiddete tahayyül edilmez bir güç ile karşı durmayı başarmıştı. Mevlüde Genç, henüz felaketin etkisi altındayken, ‘Gelin dost olalım’ çağrısı yapmıştı. Solingen halkına onun mesajı buydu. Bugün anma töreninde Mevlüde ve Durmuş Genç Solingen’de değiller. Onlar bugün Türkiye’de yakınlarının mezarı başındalar”
Anma törenine ayrıca, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı
İYİ HALDEN SERBEST KALDILAR
29 Mayıs 1993’te yapılan ırkçı saldırıda, Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay yerinde, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakıldı. 1995’te cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

‘TEK SUÇLARI ALMAN OLMAMAKTI’
Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Başkanı Durmuş Yıldırım ise şöyle konuştu: “Onlar, bu ülkenin sosyal, siyasi ve de hukuki düzenine karşı hiçbir suç işlemediler. Katillerin gözünde onların tek suçları Alman olmamaktı. Bunca acı tecrübeye rağmen ders alınmış olsaydı şayet, Solingen faciası üzerine yenileri yaşanmayabilirdi. NSU, Almanya’daki Türk düşmanlığının korkunçluğunu gözler önüne serdi.”

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

Solingen kurbanları 26’ncı yılında anıldı

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