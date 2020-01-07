Sokaktaki evsizden ne istedin!

POLİSTEN edinilen bilgiye göre olay Charlottenburg semtinde bulunan Otto Suhr Alle’de meydana geldi. Dün gece yarısı bankadan para çekmek isteyen bir kişi, sokaktaki bankta yatan iki evsizden birinin pantolon paçasının alev aldığını fark edince hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelene kadar evsiz yanan paçasını söndürdü ve son anda yanmaktan kurtuldu.

BİR TANIDIĞI YAKMIŞ

Yanında yatan diğer evsiz ve polisi harekete geçiren görgü tanığı ise olay yerinden uzaklaştı. Evsizin durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşan polis, olayı aydınlatmak için ortadan kaybolan diğer evsizle polise haber veren görgü tanığını arıyor. Bacağı tutuşan evsizin polise verdiği ifadesinde adını bilmediği bir tanıdığının kendisini yaktığını söylediği de öğrenildi.