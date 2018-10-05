Paris’te sokak ortasında kadına şiddete 6 ay hapis cezası
Fransa’da mahkeme, başkent Paris’te temmuz ayında sokak ortasında bir kadına tokat atan kişiyi 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
PARİS Ceza Mahkemesi, kentte sokak ortasında bir kadına tokat atılmasına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan sanık hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, sanığın 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, aynı zamanda sanığın tokat attığı 22 yaşındaki Marie Laguerre’e yaklaşmaması ve 2 bin euro ödemesine karar verdi.
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