Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Almanya’nın Frankfurt kentinde 24 yaşındaki bir kadın, 43 yaşındaki eski sevgilisi tarafından sokak ortasında herkesin gözü önünde bıçaklandı.
SALDIRGANIN elinden kurtulmak için koşmaya başlayan kadın, aldığı bıçak darbeleriyle bir süre sonra yere yığıldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski sevgili ise olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Saldırganla kurbanın tesadüfen mi karşılaştıkları yoksa sözleşerek mi buluştukları henüz bilinmiyor. Saldırganın İsveçli, ölen kadının ise Alman olduğu açıklandı.
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