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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: dpa, facebook
28.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Sokak devriyesine çıkan Selefilere para cezası

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Sokak devriyesine çıkan Selefilere para cezası

Almanya’da üzerinde Şeriat Polisi yazan turuncu yeleklerle sokak devriyesine çıkarak insanları uyaran yedi kişi, ikinci yargılamada 300 ile 800 Euro para cezalarına çarptırıldı.

ALMANYA’da 27 ile 37 yaşlarındaki yedi Selefi, 2014 yılının eylül ayında Wuppertal kentinde üzerinde şeriat polisi yazan turuncu yeleklerle sokak devriyesine çıkmış, bar, lokal ve sokakta gördükleri kişileri durdurarak alkol içmemeleri, geneleve gitmemeleri, uyuşturucu kullanmamaları ve kumar oynamamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu. Şeriat polisi imzalı bildiriler de dağıtmışlardı.

Sokak devriyesine çıkan Selefilere para cezası

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN BEŞ YIL HAPİS
Yakalanan yedi sanık 2016 yılında yapılan yargılanmada beraat etmişti. İlk mahkeme sanıkların giydiği yeleklerin üniforma sayılmayacağına hükmetmiş, Federal Yargıtay ise beraat kararını temyiz etmişti. İkinci yargılamada hakim üç sanığı üniforma yasağı ile ilgili yasalara muhalefetten, dört sanığa da suça ortak olmaktan para cezası verdi. Gruba, Müslümanlığı seçen Sven Lau liderlik yapıyordu. 38 yaşındaki Lau, terör örgütlerine militan gönderen bir yapıya yardım suçundan da 2017 yılında beş yıl hapis cezası almıştı.

Sokak devriyesine çıkan Selefilere para cezası

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