Sokağa çıkıp ‘Buyrun, Ben Müslümanım’ dediler
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İGMG), İngiltere’de geçen ay imzasız mektuplarla başlatılan ‘Bir Müslümanı Cezalandır’ kampanyasına karşı Avrupa’nın 37 ayrı bölgesinde “Buyrun, ben Müslümanım” etkinliği düzenledi.
Ön yargıları yıkmak ve İslam dini hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sokağa çıkan gençler diyalog kurdukları kişilere gül dağıttı. Nürnberg’deki etkinlik kentin en işlek yeri olan Jakops Meydanında gerçekleşti. Etkinliğe katılan İGMG Kadın Kollarından Sakine Battal, İslam’ın iyi bir din olduğunu ve Müslümanlık Müslümanlardan tanınsın diye bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır ise şöyle konuştu: “Arzumuz, insanların biz iyi tanımalarıdır. Alman ve diğer ülke insanlarına birer gül vererek, Müslümanlığı tanıtıyoruz.”
Etkinlik çerçevesinde gül dağıtılanlar, panolara yazdıkları yazılarla barış mesajı verdiler.
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