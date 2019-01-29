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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: REUTERS
29.01.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Soğukta sokakta kalan mültecilere açılan spor salonuna mahalleli kilit vurdu

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Soğukta sokakta kalan mültecilere açılan spor salonuna mahalleli kilit vurdu

Fransa’nın başkenti Paris’teki Jean-Bouin salonunun kötü hava koşulları sebebiyle sokakta yaşayan mültecilere açılması, bölge sakinleri ve siyasetçilerin tepkisine yol açtı. Bölge sakinleri spor salonuna kilitler vurarak kararı engellemeye çalıştı.

PARİS 16. Bölgesi Valiliğinin, Jean-Bouin jimnastik salonunu kötü hava koşulları sebebiyle sokakta yaşayan 150 mültecinin barınmasına açması, mahalleli ve yerel siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Paris 16. Bölge Les Républicains Partisi Belediye Başkanı Danile Giazzi, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Bu kararla 3 bin sporcu ve çevre okullardaki öğrenciler sokağa atılıyor. Çevre okullardaki öğrencilerin beden dersi faaliyetleri için başka bir alternatifleri yok” ifadeleriyle karara tepkisini gösterdi.

Soğukta sokakta kalan mültecilere açılan spor salonuna mahalleli kilit vurdu

RESMEN ALIKOYMA KARARI
Alınan kararı şiddetle kınadıklarını belirten Giazzi, vatandaşları direnmeye çağırdı. 2017 yılına kadar belediye başkanlığı görevini yürüten, aynı sağcı partili Milletvekili Claude Goasguen ise “Bu karar resmen bir alıkoyma, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Sosyalist Partili Anne Hidalgo ve Macron hükümeti, Parislilerin çıkarlarını savunamıyor” dedi.

Soğukta sokakta kalan mültecilere açılan spor salonuna mahalleli kilit vurdu

KİLİTLERLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kararı engellemek için gösteri düzenledi. Spor salonunu mültecileri barındırmaya uygun hale getirmek için gelen görevliler, mahallelinin spor salonuna taktığı kilitlerle karşılaşınca şoke oldu. Kilitleri çözen görevliler çalışmalara başladı. Mültecilere karşı olmadıklarını ancak bu spor salonuna ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Atheon Spor Derneği görevlisi ise “Burada bin 500 çocuk spor faaliyetlerine katılıyor. Bu spor salonunun elimizden alınması bizim için bir felaket olacaktır. Lisanslı sporcularımızın aileleri lisans parasını bizden iadesini talep edecektir” dedi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada ise kararın kötü hava koşulları sebebiyle oluşturulan ‘soğuk acil planı’ çerçevesinde alındığı ve havaların düzelmeye başlaması ile salonun eski haline döneceği belirtildi.

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