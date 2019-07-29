Söder: İklimi korumak devlet görevi olsun
Almanya’da koalisyonun küçük ortağı CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, iklim korunmasının anayasada güvence altına alınarak, devletin görevi yapılmasını istedi.
SUDDEUTSCHE Zeitung gazetesine konuşan Söder, “Bu bir yüzyıl görevi ve bizim, yüzyıl sözleşmesine ihtiyacımız var” dedi. İklimi korumanın büyük bir görev olduğunu vurgulayan Söder, sadece koalisyonun buna karar vermesinin yeterli olamayacağını, diğer siyasi partilerin de bu kararlara katılmasını talep etti: “Federal, eyalet, belediye, tüm siyasi düzeyde iklimi koruma hedefine nasıl ulaşılacağına birlikte karar verilmeli. Bunun için bir devlet sözleşmesi gerekiyor. Eskiden emeklilik seçim kampanyası yapılmadıysa, şimdi de iklim seçim malzemesi yapılmamalı.”
Daha önce Yeşiller’in iklimi korumayı anayasal güvence altına almayı öngören önerileri CSU tarafından reddedilmişti. Şimdi CSU iklimi korumayı anayasaya yazdırmak istiyor.
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