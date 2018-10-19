Skandallar zincirinde son halka: Yanarken de yardım eden olmamış
Beyaz olmasına rağmen siyahi bir Afrikalı yerine tutuklanan, suçsuz yere atıldığı cezaevinde aylar sonra yanarak ölen Amed A. skandalında korkunç bir iddia daha ortaya çıktı.
ALMANYA’da yaşanan hukuk skandalında Suriyeli bir mülteci aylarca suçsuz yere hapse konulmuş, tutuklu bulunduğu cezaevinde öldükten sonra da suçsuz olduğu anlaşılmıştı. Amed A’yı genç yaşta ölüme götüren hatalar zinciri temmuz ayında başladı. 26 Temmuz’da Amed A., Geldern’de göl kenarında bir kadına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis benzer isimli bir kişi hakkında hırsızlıktan yakalama kararı bulunduğunu fark etti.
Ciddi bir araştırma yapılmadan genç mülteci, Kleve’de cezaevine konuldu. Hırsızlıktan aranan aslında Afrika ülkesi Mali’den gelen Amedy G. adında başka bir mülteciydi. Ve üstelik biri siyahi, diğeri beyazdı.
YARDIMA GELEN OLMADI
Amed A. 17 Eylül’e kadar suçsuz yere tutuklu kaldı ve ruh sağlığı bozulduğu için hücresini ateşe verdi. Ağır yaralandı. 12 gün sonra hastanede yaşamını kaybetti. Son iddiayı ise Bild gazetesi ortaya attı. KRV Adalet Bakanlığı tutanaklarına dayandırarak yaptığı haberinde, Amed A.’nın yardım çağrılarına cezaevi çalışanlarının kayıtsız kaldığını yazdı. Amed A. yangın sırasında hücresindeki acil durum butonuna basıp yardım istedi. Ancak yardıma gelen olmadı. Savcılık, cezaevi doktoru hakkında tedbirsizlikten ölüme yol açmaktan soruşturma başlattı.
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