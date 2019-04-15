Skandaldan 4 yıl sonra dava
Tüm dünyada büyük tepki çeken dizel skandalından sorumlu tutulan ve görevi bırakmak zorunda kalan Volkswagen’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn ve ismi kamuoyuna açıklanmayan 4 kişi hakkında dava açıldı. 6 aydan 10 yıla kadar hapisle yargılanacak şüpheliler 300 bin ile 11 milyon Euro arasında para cezası alabilecek.
DÜNYA genelinde VW’nin üretip sattığı 11 milyon aracın egzoz gazı ölçümlerinde manipülasyon yapıldığının ortaya çıkmasından 4 yıl sonra eski Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn ile dört şüpheli hakkında ağır dolandırıcılık, rekabet kurallarını düzenleyen yasalara muhalefet, görevi kötüye kullanmak suçlarından dava açıldı. Başsavcı Klaus Ziehe, “Braunschweig Eyalet Mahkemesi’ne dava dilekçesi sunuldu. Şimdi dilekçe inceleniyor” dedi. Dilekçeyi önemli bir gelişme olarak değerlendiren başsavcı, Winterkorn dışındaki diğer dört şüphelinin ismini kamuoyuyla paylaşmadı. Mahkeme dava dilekçesini kabul ederse şüpheliler 6 ay ile 10 yıla kadar hapis, 300 bin ile 11 milyon Euro arasında da para cezası alabilecek.
AMERİKALILAR TESPİT ETTİ
Winterkorn, yazılım programında manipülasyon yapıldığını bildiği halde bunu yetkililerden ve müşterilerden saklamakla suçlanıyor. VW’nin manipülasyonu 2015 yılında Amerikalı çevreyi koruma yetkililerince tespit edilmişti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran skandal sonrası Winterkorn görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Winterkorn ile birlikte önemli görevlerde bulunan 36 VW çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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