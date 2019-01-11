Skandala bir polis daha karıştı
Almanya’nın Hessen Eyaletinde yeni bir polis skandalı daha ortaya çıktı. Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir polisin daha nazi gruplarına bilgi aktardığı ortaya çıktı.
NSU davası mağdur avukatlarından Seda Başay Yıldız’ın aldığı tehdit mektubunu polise bildirmesiyle ortaya çıkan polis skandalına bir polisin daha karıştığı belirlendi. Anayasayı Koruma Teşkilatı ve emniyet birimleri tarafından şiddet kullanmaya hazır nazi örgütü olarak gruplandırılan ‘Aryans’la bağlantısı belirlenen polisin, örgüt üyelerinin isteği doğrultusunda emniyette kayıtlı bilgileri aktardığı Dresden’deki mahkemede ortaya çıktı. Aryans adlı nazi örgüt üyesi iki sanığın yargılandığı mahkemede polisin iki kez bilgi aktardığı, sanıklardan birinin telefonunun incelenmesi sonucu belirlendi.
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