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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
14.08.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

‘Siz en ön sırada bu soruyu sormaktan korkmuyorsanız...’

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‘Siz en ön sırada bu soruyu sormaktan korkmuyorsanız...’

Almanya Başbakanı Angela Merkel tatilden döndükten sonra Stralsund kentinde Ostsee Zeitung gazetesinin düzenlediği, ‘Okuyucu Paneli’ne katıldı. Burada kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Merkel, özel hayatıyla ilgili samimi cevaplar verdi.

“DOĞU eyaletlerindeki seçimlerden sonra koalisyon hükümeti iktidarda kalabilecek mi?” sorusuna Merkel, “Her gün sabah kalktığımızda, ‘Akşam hükümette olacak mıyız acaba?’ diye sormuyoruz” dedi. Hıristiyan Birlik partilerinin hükümetin devamından yana olduğunu vurgulayan Merkel, koalisyon ortağı SPD’li bakanlar ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’dan da hükümetten çıkmak gibi bir söz duymadığını söyledi. Merkel, “Azınlık hükümetinin Almanya için iyi olacağını düşünmüyorum” dedi.

‘Siz en ön sırada bu soruyu sormaktan korkmuyorsanız...’

‘HER ZAMAN SAVUNACAĞIM’
Panelde aşırı sağ AfD’li bir yerel politikacı, Merkel’e “Hoşgörü adı altında ülkeyi diktatörlüğe götürdünüz. Mülteci politikanızla ülkeyi bölmüş olmaktan kendinizi sorumlu görmüyor musunuz?” diye sordu. Merkel bu soruya da gayet sakin bir şekilde, “Siz en ön sırada bu soruyu sormaktan korkmuyorsanız, AfD hiç sorunsuz parlamentoda görüşlerini açıklıyorsa, bu her şeyi söylüyor demektir” karşılığını verdi. Başbakan Merkel, “Benim politikam ülkeyi ikiye bölmedi. Biz, bir süreci yönlendirmeye ve düzenlemeye çalıştık. Biz, istisnai ve acil bir durumda insani yardım yaptık. Bu politikanın doğru olduğunu her zaman savunacağım” diye konuştu.

‘Siz en ön sırada bu soruyu sormaktan korkmuyorsanız...’
‘ÖZEL MEKANLARIM VAR’
Bir okuyucu ise Başbakan Merkel’e annesinin ölümü ve titreme nöbetleriyle nasıl başa çıktığını sordu. Siyasi hayatı boyunca hüznü ve acıyı yaşayacağı özel mekanları bulunduğunu belirten Merkel, “Özel olabileceğim, acımı yaşayabileceğim özel mekanlarım var. Bu özel mekanlara ihtiyacım var. Aksi takdirde kamuoyu önünde devamlı neşeli görünmek zor” yanıtını verdi.

‘SEVEREK YEMEK YAPARIM’
Bir başka okuyucu, “50 yıl sonra tarih kitaplarının sizin hakkınızda ne yazmasını isterdiniz?” diye sordu. Merkel bir an durakladı ve ardından Willy Brandt’ın, “Çaba sarf etti...” sözünün yeterli olacağını söyledi.
Boş zamanlarını nasıl geçirdiği sorusuna ise Merkel, biraz uzun uyuduğu, keyifle kahvaltı yaptığı, severek yemek pişirdiği ve biraz dolaştığı cevabını verdi. 2021’den sonra bunun için bol zamanı olacağını söyleyen Merkel, görevini bıraktıktan sonra siyasi bir makam istemediğini belirtti.

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