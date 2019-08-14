“DOĞU eyaletlerindeki seçimlerden sonra koalisyon hükümeti iktidarda kalabilecek mi?” sorusuna Merkel, “Her gün sabah kalktığımızda, ‘Akşam hükümette olacak mıyız acaba?’ diye sormuyoruz” dedi. Hıristiyan Birlik partilerinin hükümetin devamından yana olduğunu vurgulayan Merkel, koalisyon ortağı SPD’li bakanlar ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’dan da hükümetten çıkmak gibi bir söz duymadığını söyledi. Merkel, “Azınlık hükümetinin Almanya için iyi olacağını düşünmüyorum” dedi.





‘HER ZAMAN SAVUNACAĞIM’

Panelde aşırı sağ AfD’li bir yerel politikacı, Merkel’e “Hoşgörü adı altında ülkeyi diktatörlüğe götürdünüz. Mülteci politikanızla ülkeyi bölmüş olmaktan kendinizi sorumlu görmüyor musunuz?” diye sordu. Merkel bu soruya da gayet sakin bir şekilde, “Siz en ön sırada bu soruyu sormaktan korkmuyorsanız, AfD hiç sorunsuz parlamentoda görüşlerini açıklıyorsa, bu her şeyi söylüyor demektir” karşılığını verdi. Başbakan Merkel, “Benim politikam ülkeyi ikiye bölmedi. Biz, bir süreci yönlendirmeye ve düzenlemeye çalıştık. Biz, istisnai ve acil bir durumda insani yardım yaptık. Bu politikanın doğru olduğunu her zaman savunacağım” diye konuştu.

‘ÖZEL MEKANLARIM VAR’

Bir okuyucu ise Başbakan Merkel’e annesinin ölümü ve titreme nöbetleriyle nasıl başa çıktığını sordu. Siyasi hayatı boyunca hüznü ve acıyı yaşayacağı özel mekanları bulunduğunu belirten Merkel, “Özel olabileceğim, acımı yaşayabileceğim özel mekanlarım var. Bu özel mekanlara ihtiyacım var. Aksi takdirde kamuoyu önünde devamlı neşeli görünmek zor” yanıtını verdi.

‘SEVEREK YEMEK YAPARIM’

Bir başka okuyucu, “50 yıl sonra tarih kitaplarının sizin hakkınızda ne yazmasını isterdiniz?” diye sordu. Merkel bir an durakladı ve ardından Willy Brandt’ın, “Çaba sarf etti...” sözünün yeterli olacağını söyledi.

Boş zamanlarını nasıl geçirdiği sorusuna ise Merkel, biraz uzun uyuduğu, keyifle kahvaltı yaptığı, severek yemek pişirdiği ve biraz dolaştığı cevabını verdi. 2021’den sonra bunun için bol zamanı olacağını söyleyen Merkel, görevini bıraktıktan sonra siyasi bir makam istemediğini belirtti.