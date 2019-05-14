Siyasi suçların yarısını aşırı sağcılar işledi
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 2018’de işlenen siyasi motifli suçların yer aldığı raporu tanıttı. Geçen yıl 7 bin 700 ırkçı motifli suç işlendiğini belirten Seehofer, mültecilere ve Yahudilere yönelik artan nefrete karşı uyardı.
RAPORDA yer alan bilgilere göre Almanya’da İslam düşmanlığı içeren suç sayısı ise 2018’de 910 olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık Hıristiyan kurum ve kuruluşlar ile Hıristiyanlara yönelik işlenen suç sayısı ise 121. Radikallerin işlediği suçlarda da ciddi azalma meydana geldi. Raporda yer alan bir başka bilgiye göre Almanya’da 2018’de siyasi motifli 36 bin suç işlendi. Bu rakam bir önceki yıl 39 bindi. Rapor, yabancılara ve Yahudilere yönelik saldırılarda artış olduğunu gözler önüne sererken, diğer tüm alanlarda ise işlenen siyasi motifli suçların sayısında ciddi azalma meydana geldiğini de ortaya koydu.
Horst Seehofer
SİYASİ SUÇLARDA AZALMA
Siyasi suçlar raporunda yer alan bilgilere göre 2018’de aşırı sağcıların karıştığı suç sayısı 20 bin 431. Bu rakam tüm siyasi suçların yarısından daha fazla. 2017 yılına göre sol motifli suçların sayısı 9 bin 752’den 7 bin 961’e geriledi. Din motifli suç sayısı ise kayıtlara 586 olarak geçti. Bu rakam 2017 yılında bin 102 idi. Seehofer, siyasi motifli suçlarda azalma meydana gelmesini olumlu olarak değerlendirirken, başarının büyük payının güvenlik güçlerine ait olduğunu vurguladı.
DEVLET ELİNDEN GELENİ YAPACAK
Türkiye’nin 2018’de Afrin’e başlattığı operasyondan sonra Almanya’da Türk kurumlarına saldırıların arttığına da dikkati çeken Seehofer, “Bu nedenle yabancı terör ve aşırıcı örgütler Almanya’yı eylem yeri olarak kullanmasın diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için geçerli” ifadesini kullandı. Rapora göre 2018’de terör örgütü PKK yandaşlarının karıştığı suçların sayısı bin 873 olarak belirlendi. Bu sayı 2017’ye göre yüzde 82.2 oranında artış gösterdi. PKK yandaşlarının şiddet olaylarının sayısı da 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 100.7 artarak 152’den 305’e çıktı.
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