‘Siyasete atılmama nazi ölüm kampı vesile oldu’

Dışişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreninde konuşan yeni Bakan Heiko Maas, Türkiye ile ilişkilerde selefi Gabriel’in politikasını devam ettireceği mesajını verdi. Maas, “Türkiye politikasında diplomasinin nelere kadir olduğunu gördük. Sertlikle uzlaşı karışımı sonuç getirdi. Deniz Yücel’in serbest kalması çok sevindirici. Ama siyasi nedenlerden ötürü hapis yatan ya da takibe uğrayan bir gazeteci bile fazla” dedi.

Bakan olduğu gün ilk dış ziyaretini Paris’e yapan Maas, dış politikasının kalbinde Avrupa’nın olacağını vurguladı. Doğup büyüdüğü memleketi Saarlouis kentinin Fransa sınırında olması nedeniyle Almanya’nın en uç köşesi gibi göründüğünü belirten Maas, “Ancak Avrupa’nın kalbinden geliyorum ve tüm kalbimle Avrupalıyım” dedi. Maas, Avrupa’da sınırları kaldıran AB’nin birleşme projesi Schengen’in de kapı komşuları olduğunu kaydetti.

AVRUPA BÖLÜNMESİN

Avrupa’nın iç bölünmesine karşı daha çok mücadele edeceğini vurgulayan Maas, “Dünyada değişen durum bizi sınırları açık tutmaya, toplumumuzun ise dünyaya açık kalmasını korumaya zorunlu kılıyor. Demokrasi erozyonu bizim birkaç yıl önceki tahminlerimizden çok daha derin. Gayet doğal bulduğumuz bazı şeyleri bugün savunmak zorundayız. Eski müttefikleri tazelemek, yeni müttefikler bulmak zorundayız. Açık toplumun refah, barış ve gelişme için en iyisi olduğunu ispat etmeliyiz” diye konuştu.

Maas dış politikadaki pusulasını ise şöyle tarif etti: “Alman anayasası, hukukun üstünlüğü, AB sözleşmeleri, Uluslararası hukuk ve kurumlar.”

Auschwitz, nazilerin kurduğu en büyük toplama kampıydı. Polonya toprakları içindeki kampa 1 milyon 300 bin kişi yerleştirilmişti. Kamptaki insanlardan yaklaşık 1 milyonu Yahudi, 1 milyon 100 bin kişi vahşice öldürülmüştü. Katledilen 900 bin kişi kampa geldikleri anda doğrudan gaz odalarına gönderilmiş veya vurularak öldürülmüştü.





İSRAİL’E DE GİDİYOR

Nazilerin en vahşi cinayetlerini işlediği toplama kamplarından biri olan Auschwitz’in, kendisinin siyasete atılmasına neden olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, şöyle dedi:

“Ben Willy Brandt’a saygımdan dolayı ya da barış hareketinden dolayı siyasete atılmadım. Auschwitz benim siyasete atılmama vesile oldu.”

Maas, bu nedenle İsrail’le iyi ilişkilerin sadece tarihi sorumluluk açısından değil, kendisi için de özel bir yer tuttuğunu söyledi. Konuşmasının ardından Paris’e uçan Maas, ikinci durağının Varşova’ya, üçüncü durağının ise İsrail olacağını açıkladı.