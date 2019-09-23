Siyah festival: Hamburgerden sebzeye, suşiden keke her şey simsiyah...
İngiltere’nin başkenti Londra, siyah yemek festivali nedeniyle bugün siyaha büründü. Büyük ilgi gören festivalde başta yiyecekler olmak üzere her şey simsiyahtı.
HAZİRAN ayında İstanbul’da da düzenlenen siyah yemek festivali Londralıların büyük ilgisini çekti. Her şeyin siyah renkte olduğu festivalde en ilgi çeken yemekler siyah hamburger ve siyah kek oldu.
Festivale katılanlar canlı müzik ve siyah yemeklerin satıldığı stantlara akın etti.
Sabah saatlerinde açılan stantlarda satış gerçekleştirmek için getirilen siyah sebzeler ve sushi malzemeleri de yoğun talep gördü. Festivale katılanlardan Julie Angwin “Siyah yemek festivaline15 yıldır ilgiliyim. Farklı şeylerin ve değişik yemeklerin olduğu bir festival. Her şey siyah ve buradaki herkes siyah giymek durumdalar. Bu da hoşuma gidiyor” dedi.
SİYAH RENKLER HAYATIMLA BAĞDAŞIYOR
Siyah kıyafetleri ve siyah renkleri hayatı ile bağdaştıran Scarr Miller ise “Buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi tamamen farklı yemekler ve lezzetler denemek. Festivali gerçekleştirenlere baktığım zaman bunu başarıyla yapabildiklerini söyleyebilirim. Ayrıca kesinlikle kokteylleri çok seviyorum’ diye konuştu.
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