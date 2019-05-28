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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
28.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Sivas’tan Belçika’ya Türkçe kitap kampanyası

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Sivas’tan Belçika’ya Türkçe kitap kampanyası

Belçika’da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe kitaplara ulaşmakta zorluk çektiklerini duyan Sivas Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencileri, başlattıkları kampanya ile Belçika’daki Türk öğrenciler için 3 bin 29 kitap topladı. Kitaplar, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika’ya gönderilecek.

TÜRKİYE’nin Brüksel Büyükelçiliği’nin talebi üzerine Sivas’ın Zara ilçesi Kaymakamlığı ve Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Belçika’daki Türkçe kitap bulmakta zorlanan Türk öğrenciler için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 3 bin 29 kitap, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika’ya gönderilecek.
Geçen yıl İstanbul Pendik’te düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi, müdür yardımcısı Ahmet Hoplatmaz’ın kaleme aldığı oyunla birincilik kazandı. Bu durum Brüksel Büyükelçiliği’nin dikkatini çekince okul ile aralarında diyalog başladı.

Sivas’tan Belçika’ya Türkçe kitap kampanyası

KİTAPLA SINIRLARI AŞIYORUZ
Belçika’da bulunan Türk çocuklarının Türkçe’yi daha iyi öğrenmeleri için neler yapılabileceği konuşulurken, kitap kampanyası gündeme geldi. Büyükelçiliğinin talebi üzerine Zara Kaymakamlığı ve Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Türk öğrenciler için “Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz” saloganıyla kampanya başlatıldı. 6 ay süren kampanya sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 3 bin 29 okuma kitabı toplandı. Aralarında roman ve ders kitaplarınında bulunduğu kitaplar Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika’ya gönderilecek.

Sivas’tan Belçika’ya Türkçe kitap kampanyası

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