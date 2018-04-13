Sırbistan’ın AB üyeliğini destekliyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sırbistan’ın AB üyeliğini desteklediklerini söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Le Drian, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fransa'nın, Sırbistan’ın AB üyeliğini desteklediğini belirterek, “Siz, Fransa’nın desteğiyle bu yolda ilerleyeceksiniz” ifadesini kullandı.
Kosova meselesine de değinen Le Drian, Fransa’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına AB arabuluculuğunda imzalanan Brüksel Antlaşması’nı desteklediğini ve söz konusu antlaşmanın uzun vadeli barış sağlayacağını söyledi.
‘GÖZALTI BİZİ ÜZDÜ’
Fransa’nın, Sırbistan’ın Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric’in, 26 Mart’ta Kosova’nın Kuzey Mitrovica şehrinde gözaltına alınmasına çok üzüldüğünü belirten Le Drian, Fransa’nın Kosova büyükelçisinin olaya hemen müdahale ettiğini ifade etti. Le Drian, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkinin asla donmuş ihtilaf şeklinde olmaması gerektiğini vurguladı.
Fransa ile Sırbistan’ın terörle mücadele konusunda başarılı bir iş birliği yürüttüğüne dikkati çeken Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yıl içerisinde Sırbistan’ı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.
‘BARIŞ VE İSTİKRAR KORUNMALI’
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de, Le Drian’ın, Suriye’de olup bitenlerin dünyada yarattığı krize rağmen Sırbistan’ı ziyaret etmesinin, Sırbistan vatandaşlarını onurlandırdığını dile getirdi. Le Drian’a, Brüksel Antlaşmasını ve Sırbistan’ın bu konuda yaptıklarını anlattığını aktaran Vucic, “Barışın ve istikrarın her ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini belirttim. Zira, uluslararası toplumun yaptıklarımızdan habersiz olduğu hissine kapılıyorum. Fransa, Sırbistan’ın görüşlerini her zaman önemsemiştir” diye konuştu.
Le Drian onuruna verilen resmi akşam yemeğinde Kosova meselesini ele alacaklarını aktaran Vucic, yarın (bugün) Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geleceğini anımsatarak, görüşmede Brüksel antlaşmasının hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması konusunu değerlendireceklerini söyledi. Le Drian, Belgrad’daki resmi temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile de görüştü.
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