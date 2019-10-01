Sınır kontrolüne Bavyera’dan destek
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye ziyareti öncesi sınır kontrollerini 6 ay daha uzatacaklarını ve kontrollerin daha da yoğunlaşacağını açıkladı. Seehofer’a destek Bavyeradan geldi.
HÜKÜMET ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşiller, uzatma ve yoğunlaştırma kararını Avrupa karşıtı olarak nitelerken, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann destek çıktı. Herrmann, geçen yıl Avusturya sınırındaki kontroller sayesinde 6 bin suçlu, uyuşturucu ve silah kaçakçısını yakaladıklarını söyledi. Kontrolleri genişletmenin ülkenin güvenliğine hizmet edeceğini belirten Herrmann, Polonya ve Fransa sınırında da kontrollerin artırılması için daha fazla polis gerekeceğini söyledi. Herrmann, Schengen ülkelerinde sınır kontrollerinin iyi işlemediğini söyleyerek eleştirdi.
Almanya, Eylül 2015’te yaşanan mülteci akını üzerine Avusturya sınırında 6 aylığına sınır kontrolleri başlattı. Ancak 6 aylık süre hep uzatıldı ve dört yılı geçti. 11 Kasım’da sona erecek olan süre şimdi yeniden 6 ay daha uzatılıyor. İçişleri Bakanı Seehofer, uzatma kararıyla Türkiye’deki görüşmelerde elini güçlendirmek istiyor.
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