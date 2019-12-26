Sınır dışı edilecek 246 bin kişi, bekletilen yer kapasitesi 577!

ALMANYA’da haklarında sınır dışı kararı çıkarılan yabancılar ülkelerine gönderilecekleri tarihlerde izlerini kaybettiriyorlar. Bu durumu önlemek için haklarında sınır dışı kararı verilenler bir merkezde bekletiliyor. Ancak kapasite yetersizliği nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda olanlar farklı adreslerde de kalabiliyor. Bu durum sınır dışı kararını uygulamayı zorlaştırıyor. Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) rakamlarına göre 145 bini sığınma talebi reddedilen olmak üzere 246 bin kişinin Almanya’yı kısa sürede terk etmesi gerekiyor. Ancak Emniyet güçleri bu kadar kişinin kısa sürede sınır dışı edilmesini bürokratik engeller nedeniyle mümkün görmüyor. Sığınma başvuruları reddedilenlere mahkemelerce, ‘kısa süre daha kalabilir’ hakkı tanınması yabancıların Almanya’dan gönderilmesinin önünde bir başka engel olarak görülüyor.

TÜRKLER DE VAR

Federal polis teşkilatının hazırladığı rapora göre ülkeden gönderilmesi gerekenlerin çok az bir bölümü sınır dışı edildi. Bu yılın ocak ile ekim ayı arasındaki dönemde 20 bin 996 kişi Almanya’dan gönderildi. Ancak bu rakam bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında düşük kaldı. Geçen yıl sınır dışı edilenlerin sayısı yaklaşık 22 bindi. Bu yılın ilk on ayında Almanya’ya kaçak yollarla giren 32 bin 945 kişi tespit edildi. Bunlardan bin 721’i Türk. Almanya’ya kaçak girişler en çok Avusturya ve Çek Cumhuriyeti üzerinden yapılıyor. Bu durumu eleştiren Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, “Sınır dışı edileceklerin tahmini sayısı 246 bin. Eyaletlerde sınır dışı edileceklerin bekletildiği yerlerin kapasitesi ise 577 kişilik. Bu çok düşük” dedi.