‘Sinemadan hep kopmak istedim ama başaramadım’
5 yaşından beri kameralar karşısında olan oyuncu Marion Kracht, sahne hayatında 50 yılı geride bıraktı. Zaman zaman sinema ve televizyondan uzaklaşmak istediğini açıklayan Kracht, bu denediğini ancak sinema ve televizyondan kopamadığını söyledi.
İLK kez kamera karşısına 5 yaşındayken geçen oyuncu Marion Kracht, sahne hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ara ara sinema ve televizyondan kopmak istediğini belirten iki çocuk annesi Kracht, şunları söyledi: “Denedim de. İki yemek kitabı yazdım. Moda defilesi hazırladım. Ancak olmadı. Hamilelik döneminde bile sahnedeydim. Her iki oğluma hamileyken de rol aldım. Hatta küçük oğlumun ilk sancılarını da çekimler sırasında yaşadım.”
49 yaşındaki eşiyle 21 yıldır mutlu bir evlilikleri olduğunu anlatan Kracht, “Bunun bir reçetesi yok. Ben hep babalık yeteneği olan bir partner istedim. Bu da oldu. Eşim, çocuklar küçükken sorumluluğunu üstlendi” dedi. Şimdilerde dizilerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da sahneye çıkan Kracht, yaşılıktan ve yaşlanmaktan korkmadığını söyledi
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