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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BERLİN / Fotoğraflar: Facebook
04.10.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

‘Sinemadan hep kopmak istedim ama başaramadım’

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‘Sinemadan hep kopmak istedim ama başaramadım’

5 yaşından beri kameralar karşısında olan oyuncu Marion Kracht, sahne hayatında 50 yılı geride bıraktı. Zaman zaman sinema ve televizyondan uzaklaşmak istediğini açıklayan Kracht, bu denediğini ancak sinema ve televizyondan kopamadığını söyledi.

İLK kez kamera karşısına 5 yaşındayken geçen oyuncu Marion Kracht, sahne hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ara ara sinema ve televizyondan kopmak istediğini belirten iki çocuk annesi Kracht, şunları söyledi: “Denedim de. İki yemek kitabı yazdım. Moda defilesi hazırladım. Ancak olmadı. Hamilelik döneminde bile sahnedeydim. Her iki oğluma hamileyken de rol aldım. Hatta küçük oğlumun ilk sancılarını da çekimler sırasında yaşadım.”

‘Sinemadan hep kopmak istedim ama başaramadım’


49 yaşındaki eşiyle 21 yıldır mutlu bir evlilikleri olduğunu anlatan Kracht, “Bunun bir reçetesi yok. Ben hep babalık yeteneği olan bir partner istedim. Bu da oldu. Eşim, çocuklar küçükken sorumluluğunu üstlendi” dedi. Şimdilerde dizilerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da sahneye çıkan Kracht, yaşılıktan ve yaşlanmaktan korkmadığını söyledi

 

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