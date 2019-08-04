Sina’dan kötü haber! Evine 50 metre mesafede...
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Tegernsee’de cumartesi gecesi kaybolan 17 yaşındaki Sina M. adlı kız, evine 50 metre mesafede ölü bulundu.
POLİSİN verdiği bilgiye göre Sina M., cumartesi gecesi Rottach Egern’de orman şenliğine katıldı. Gece saat 02.00’de evine gitmek için bir taksiye bindi. Ama eve dönmeyince herkes onu aramaya çıktı. 17 yaşındaki genç kız evine 50 metre kala ölü bulundu. Kızın ölüm sebebi ise araştırılıyor.
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