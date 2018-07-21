Silahla oynarken kardeşini vurdu
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, 14 yaşındaki E.U., silahla oynarken 8 yaşındaki kardeşi E.U’yu kaza sonucu kafasından vurarak öldürdü.
ALINAN bilgiye göre, Almanya’dan tatil için ailesiyle Mucırlar Mahallesi’ndeki dedesinin evine gelen 14 yaşındaki E.U, evdeki silahla oynamaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla ateşlenen silahtan çıkan kurşun 8 yaşındaki kız kardeşi E.U’nun başına isabet etti. Hayatını kaybeden kardeşin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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