Silahını kaybeden polis, Wulff’un koruması çıktı
Berlin’de kaldığı otelde iki dolu şarjörle birlikte Glock 17 tipi silahını çaldıran polis, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un yakın koruması çıktı.
ALINAN bilgiye göre silahlı eğitime katılmak için Hannover’den Berlin’e gelen koruma polisi, Neukölln semtinde bir otelde oda kiraladı. Silahını ve dolu iki şarjörün içinde bulunduğu bel çantasını kaldığı otelin odasında yatağın üzerinde bırakan koruma, bir şeyler içmek için gece dışarı çıktı. Bir süre sonra otel odasına döndüğünde ise yatağın üzerine koyduğu bel çantasının yerinde olmadığın fark etti. Durumu derhal amirlerine bildiren korumanın ifadesi alındı. Silahını çaldırdığı için Berlin’de yapılan silah talimine de alınmadı. Emniyet, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve çalınan silahın da hâlâ bulunamadığını açıkladı.
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