Silah tutukluk yapmasa, herkesi öldürecekti

NEONAZİ Stephan B., görüntülerde üzerinde askeri elbise, kafasında miğfer, elinde kendi yaptığı silah ve bombalar ve kiralık bir otomobille Halle’deki sinagogun önüne geliyor ve kameraya İngilizce “Hi (Merhaba), benim adım Anon, ben Yahudi soykırımı yalanına inanmıyorum. Tüm sorunların başında Yahudiler var” diye konuşarak yayına başlıyor. Bu sırada 80 civarında Yahudi, ‘Kefaret Günü’nde (Yom Kippur) bayram ayini için sinagogda bulunuyor. Stephan B., mezarlığın duvarı üzerinden önce elindeki bombayı sinagogun kapısının önüne atıyor. Ama bomba patlamıyor. O sırada yoldan geçen bir kadın eli silahlı teröristi görünce, kendisiyle “Ne oluyor” der gibi konuşmak istiyor. Ancak terörist, kadını sırtından vurarak öldürüyor. Ardından küfrederek sinagogun kapısına giderek elindeki silahla ateş ediyor. Ancak kapı açılmıyor.

GÖRÜNCE ‘KAÇIN’ DİYE BAĞIRDI

Bunun üzerine tekrar arabasına dönen terörist, ‘Kiez Döner’ adlı büfeyi görünce, “Döner alalım” diye arabasını durdurup iniyor. Büfenin kapısına el bombasını atıyor. El bombası patlıyor. Bu sırada içeride iki Türkiye kökenli çalışan ve yaklaşık 6 müşteri var. Müşterilerin ikisi, öğle paydosunda döner almak için gelen iki badana ustası. Teröristi gören büfe çalışanı Rıfat Tekin, müşterilere “Kaçın” dedikten sonra kendisi de tezgâhın altına saklanıyor. Öndeki müşteriler kaçıyor. Biri tuvalete saklanıyor. İkisi camdan avluya kaçıp kurtuluyor.

YAŞADIĞINI GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

İki badanacı, buzdolabının arkasına saklanmaya çalışıyor. Biri ağlayarak, “Ne olur ateş etme” diye yalvarıyor. Neonazi terörist “Kapa çeneni” diye bağırıp ona ateş ediyor. Amacı, herkesi öldürmek. Ama silahı tutukluk yapıyor. Bunun üzerine terörist küfrederek döner büfesinden çıkıp tekrar otomobiline gidiyor. Birkaç metre gittikten sonra yine duruyor. Yeniden ateş ediyor ve ardından tekrar döner büfesine dönüyor. Ateş ettiği kişinin yerde yaralı ve yaşıyor olduğunu görünce, yeniden ateş ediyor. Öldüğünden emin olunca tekrar çıkıyor.

ÇIRAK ‘YOK’ DEYİNCE, ONU DA VURDU

Bu sırada ilk polis ekibi olay yerine geliyor. Neonazi terörist aracının arkasına saklanıp ateş ediyor. “Silahların hepsi çalışmadı” diye küfreden terörist, aracına binip kaçıyor. Buradan Landsberg kentine giden terörist, bir oto tamircisine girip araç istiyor. İki çıraktan biri, “Yok” diyor. Orada duran bir taksiyi gösteren terörist “Bu ne” diye soruyor. Çırak, “Onu alamazsın” deyince, terörist çırağı da ateş ederek yaralıyor. Taksiyi alıp otobana çıkan terörist bir TIR’la çarpışınca, kendisini takibe alan polisler tarafından yakalanıyor. Yaralı yakalanan teröristin internet üzerinden yayımladığı saldırıyı 5 kişinin aynı anda izlediği tespit edildi. Ancak polis, teröristin tek kişi olduğundan hareket ediyor.