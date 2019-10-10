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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Silah tutukluk yapmasa, herkesi öldürecekti

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Silah tutukluk yapmasa, herkesi öldürecekti

Almanya’nın Halle kentinde dün yaşanan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı terör saldırısının detayları ortaya çıkmaya başladı. Saldırıyı gerçekleştiren 27 yaşındaki Stephan B.’nin, kafasındaki miğfere yerleştirdiği video kamerayla saldırı anını Twitter hesabından canlı yayınladığı belirlendi.

NEONAZİ Stephan B., görüntülerde üzerinde askeri elbise, kafasında miğfer, elinde kendi yaptığı silah ve bombalar ve kiralık bir otomobille Halle’deki sinagogun önüne geliyor ve kameraya İngilizce “Hi (Merhaba), benim adım Anon, ben Yahudi soykırımı yalanına inanmıyorum. Tüm sorunların başında Yahudiler var” diye konuşarak yayına başlıyor. Bu sırada 80 civarında Yahudi, ‘Kefaret Günü’nde (Yom Kippur) bayram ayini için sinagogda bulunuyor. Stephan B., mezarlığın duvarı üzerinden önce elindeki bombayı sinagogun kapısının önüne atıyor. Ama bomba patlamıyor. O sırada yoldan geçen bir kadın eli silahlı teröristi görünce, kendisiyle “Ne oluyor” der gibi konuşmak istiyor. Ancak terörist, kadını sırtından vurarak öldürüyor. Ardından küfrederek sinagogun kapısına giderek elindeki silahla ateş ediyor. Ancak kapı açılmıyor.

Silah tutukluk yapmasa, herkesi öldürecekti

GÖRÜNCE ‘KAÇIN’ DİYE BAĞIRDI
Bunun üzerine tekrar arabasına dönen terörist, ‘Kiez Döner’ adlı büfeyi görünce, “Döner alalım” diye arabasını durdurup iniyor. Büfenin kapısına el bombasını atıyor. El bombası patlıyor. Bu sırada içeride iki Türkiye kökenli çalışan ve yaklaşık 6 müşteri var. Müşterilerin ikisi, öğle paydosunda döner almak için gelen iki badana ustası. Teröristi gören büfe çalışanı Rıfat Tekin, müşterilere “Kaçın” dedikten sonra kendisi de tezgâhın altına saklanıyor. Öndeki müşteriler kaçıyor. Biri tuvalete saklanıyor. İkisi camdan avluya kaçıp kurtuluyor.

Silah tutukluk yapmasa, herkesi öldürecekti

YAŞADIĞINI GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ
İki badanacı, buzdolabının arkasına saklanmaya çalışıyor. Biri ağlayarak, “Ne olur ateş etme” diye yalvarıyor. Neonazi terörist “Kapa çeneni” diye bağırıp ona ateş ediyor. Amacı, herkesi öldürmek. Ama silahı tutukluk yapıyor. Bunun üzerine terörist küfrederek döner büfesinden çıkıp tekrar otomobiline gidiyor. Birkaç metre gittikten sonra yine duruyor. Yeniden ateş ediyor ve ardından tekrar döner büfesine dönüyor. Ateş ettiği kişinin yerde yaralı ve yaşıyor olduğunu görünce, yeniden ateş ediyor. Öldüğünden emin olunca tekrar çıkıyor.

ÇIRAK ‘YOK’ DEYİNCE, ONU DA VURDU
Bu sırada ilk polis ekibi olay yerine geliyor. Neonazi terörist aracının arkasına saklanıp ateş ediyor. “Silahların hepsi çalışmadı” diye küfreden terörist, aracına binip kaçıyor. Buradan Landsberg kentine giden terörist, bir oto tamircisine girip araç istiyor. İki çıraktan biri, “Yok” diyor. Orada duran bir taksiyi gösteren terörist “Bu ne” diye soruyor. Çırak, “Onu alamazsın” deyince, terörist çırağı da ateş ederek yaralıyor. Taksiyi alıp otobana çıkan terörist bir TIR’la çarpışınca, kendisini takibe alan polisler tarafından yakalanıyor. Yaralı yakalanan teröristin internet üzerinden yayımladığı saldırıyı 5 kişinin aynı anda izlediği tespit edildi. Ancak polis, teröristin tek kişi olduğundan hareket ediyor.

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