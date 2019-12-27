Silah satışlarından elde edilen gelir yüzde 65 arttı

Başbakan Angela Merkel hükümetinin silah satışına verdiği onay son üç yılın rekor seviyesine ulaştı. Merkel’in silah şirketlerinin satış talebinin büyük bölümünü onayladığı silah ve askeri teçhizatın değerinin 8 milyar Euro olduğu belirtildi. Bu rakam bir önceki yılla kıyaslandığında silah satışından elde edilen gelirin yüzde 65 arttığı ortaya çıktı. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 2019 yılında silah satışının rekor sayıda onay verilmesinin nedeninin 2017 yılı seçimlerinden sonra hükümet kurulma sürecinin uzun sürmesi oluduğunu söyledi.

‘GÜVENLİK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI’

Silah satışlarındaki rekor onayı muhalefet sözcüleri eleştirirken, silah satışı kontrolünün iyi işlemediğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Yeşiller Askeri Politikalar Sözcüsü Katja Keul yeni bir silah satış yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Bu yasa federal hükümeti, silah satışında güvenlik ve dış politikaları gözönünde bulundurmasını sağlayacak türden olmalı” dedi.

SORU ÖNERGERSİYLE ORTAYA ÇIKTI

Federal hükümet 2015 yılında 7 milyar 950 milyon Euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışını onaylamıştı. 2015’i izleyen son üç yılda ise silah satışında düşük gelir elde edilmişti. Hükümetin rekor miktarda silah satışına onay verdiği, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen ile Yeşiller Partisi milletvekili Omid Nouripour’un aynı yönde meclise sundukları soru önergelerine verilen cevapla ortaya çıktı.

MACARİSTAN İLK SIRADA

Almanya’nın 2019 yılında en fazla silah satışına onay verdiği NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir milyar 770 bin Euro’luk silah alma talebi onaylanan ülke ise Macaristan. 802 milyon Euro’luk taleple onu Mısır izliyor. Almanya’dan silah satın alan ülkeler arasında yer alan ABD’nin 483 milyon Euro’luk talebi ise hükmetçe uygun görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Cezayir ve Endonezya da Almanya’nın en çok silah sattığı ülkeler arasında. Satılan silahlar arasında mayın temizleme gereçlerinden sağlık malzemesine, tanklardan çeşitli silahlara kadar çok farklı ürün yer alıyor.