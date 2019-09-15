Silah, kılıç, bıçak... Hepsi bu evden çıktı
Almanya’nın Köln kentinde polis, baskın yaptığı bir evde 4 tüfek, 14 tabanca, 8 kılıç ve çok sayıda bıçak ele geçirdi.
SİLAHLARIN yasa dışı yollarla temin edildiğini açıklayan polis, hepsini etkisiz hale getirdi. Bina sahibi gözaltına alınırken, söz konusu kişinin silah ruhsatının olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili, 13 kişilik özel bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu tür silahların Almanya’da artan ırkçı gruplar tarafından kullanılmasından endişe ediliyor. Geçtiğimiz aylarda, Almanya’da silah kullanılması yasaklanmıştı.
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