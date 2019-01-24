Silah kaçakçılarına şafak baskını
Almanya’da özel kuvvet polisleri, savcılığın emriyle Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde silah kaçakçılarına yönelik 30 ayrı adrese baskın düzenledi.
POLİSİN verdiği bilgiye göre Slovakya’dan Almanya’ya silah kaçakçılığı yapan çeteye yönelik altı aydan beri soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma çerçevesinde bu sabah şafak sökmeden harekete geçen polis, iki eyalette baskınlar düzenledi. 30 değişik adresi basan polis, hakkında yakalama emri bulunan iki kişiyi yakaladı. Çete üyesi 10 kişi hakkında da silah kaçakçılığından soruşturma açıldı. Çetenin, Berlin ve çevresinde şimdiye kadar farkı marka ve özellikte 700 kadar silah sattığı sanılıyor. Berlin Polis Sözcüsü Benjamin Jendro, “Uzun süreden beri yapılan soruşturma sonucunda baskınlar düzenlendi” dedi.
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