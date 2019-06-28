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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
28.06.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Sıla Yolu’na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek

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Sıla Yolu’na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek

Belçika’da yaşayan Kayserili gurbetçi Mustafa Öz, yıllık iznini geçirmek için Antwerp-Kayseri arasındaki yaklaşık 4 bin 150 kilometrelik mesafeyi bisiklet ile kat edecek. Ailesi, 25 gün sürecek yolculukta 6 ülke ve 40’a yakın şehir geçecek Öz’ü arkasından su dökerek uğurladı.  

BELÇİKA’da yaşayan ve kendisine ait işyeri bulunan 5 çocuk babası Kayserili Mustafa Öz (59), yıllık iznini geçirmek için Kayseri’ye yola çıktı. Ancak, Öz bu yolculuk için alışılmamış bir yol tercih etti. Gurbetçiler uçak ya da özel araçları ile Türkiye’ye giderken, Öz yaklaşık 25 gün sürmesi planlanan yolculuk için bisikleti tercih etti. Mustafa Öz, dün saat 06.00’da Belçika’nın Antwerp şehri Temse belediyesinden yola çıktı. 

Sıla Yolu’na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek


KOMŞULARLA VEDALAŞTI
Yola çıkmadan önce komşuları ile vedalaşan Mustafa Öz'ü ailesi ise geleneksel olarak arkasından su dökerek uğurladı. Bisiklet ile yaklaşık olarak 4 bin 150 kilometrelik bu mesafeyi 25 günde geçmeyi hedefleyen Öz, yolculuğu boyunca 7 ülkeden geçerken 50’ye yakın kenti geride bırakacak. Öz yolculuğu boyunca Belçika, Luxemburg , Fransa, Isviçre, İtalya’yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan’a inecek ve buradan Türkiye’ye giriş yapacak.

Sıla Yolu’na bisikletle çıktı: 25 gün sürecek

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