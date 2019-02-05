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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
05.02.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Siirt’teki çağrıya Almanya sessiz kalmadı

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Siirt’teki çağrıya Almanya sessiz kalmadı

Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneğinin başlattığı ‘Çocuklar üşümesin bir mont bir bot’ kampanyasına Almanya’nın Köln ve Duisburg kentinde yaşayan Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği sessiz kalmadı.

DERNEK üyeleri, kendileriyle temasa geçen Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Ersan Kesici aracılığıyla 25 çift ayakkabı ve 25 mont gönderdi. Kampanyanın yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da destek bulduğunu belirten Kesici, “Her yıl engelliler için Almanya Köln ve Duisburg derneği ile beraber düzenlemiş olduğumuz kış için çocuklar üşümesin ‘Bir mont bir bot’ kampanyası kapsamında Siirt ve ilçelerinde okuyan engelli kardeşlerimize bot ve mont yardımı yaptık” dedi.

Siirt’teki çağrıya Almanya sessiz kalmadı

Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Erhan Acar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Acar, “Siirt Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyoruz. Bunun farkındalar. Toplumsal olarak da birçok projeye imza attı Ersan Kesici. Kendisine ve Almanya’daki Siirt Beşiktaşlılar Derneğine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Siirt’teki çağrıya Almanya sessiz kalmadı

Siirt’teki çağrıya Almanya sessiz kalmadı

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