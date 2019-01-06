Sihirli Üç Kral’dan bayram hediyeleri
İspanya, ‘Üç Kral’ ya da ‘Sihirli Krallar’ olarak adlandırılan dini bayramı kutladı. Çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan üç krala, çizgi ve masal kahramanları kostümleri giyen sokak göstericileri, itfaiyeciler, sağlıkçılar ve sivil yardım ekipleri de eşlik etti.
BAŞKENT Madrid’de 2 bin kişinin katıldığı bir konvoyla kent merkezindeki 2,9 kilometrelik yolda geçit töreni düzenlendi. Hırıstiyan geleneği olan ve çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan üç krala, çizgi ve masal kahramanları kostümleri giyen sokak göstericileri ile itfaiyeciler, sağlıkçılar ve sivil yardım ekipleri de eşlik etti. Müzik ve danslar eşliğinde yapılan geçidi izleyen çocuklara şekerler dağıtıldı.
MELCHOR, GASPAR, BALTASAR
Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya’da her yıl 6 Ocak’ta resmi dini bayram yapılıyor. Bayramdan bir gün önce ise çocukları eğlendirmek için ülkenin dört bir yanında sokak gösterileri düzenleniyor. Çocuklar hediyelerini 6 Ocak sabahı uyandıklarında evlerinde buluyor.
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