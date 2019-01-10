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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AFP /ING IMAGES
10.01.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Sığınmacıların yaşları ultrasonla tespit edilecek

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Sığınmacıların yaşları ultrasonla tespit edilecek

Almanya’da genç sığınmacıların gerçek yaşının tespit edilmesi için ultrason kullanılması projesi başlatıldı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, projeye destek verdi.

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn genç sığınmacıların yaşının belirlenmesinde ultrason tekniğini kullanma imkânının test edildiğini açıkladı. Spahn Neue Westfaelische gazetesine verdiği demeçte, “Hekimlerin genç göçmenlerin yaşının röntgenle belirlenmesinde çekingen davranmalarını anlayışla karşıladığını ancak gerçek yaşın iltica işlemleri ve muhtemel adli kovuşturmalar için de gerekli olduğunu” söyledi. Bakan yaş testi için bedene en az zarar veren yöntemi bulmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Jens Spahn Almanya Sağlık Bakanlığı’nın genç yetişkinlerinin yaşının ultrasonla tespit edilip edilemeyeceğini araştıran Fraunhofer Enstitüsü ile Saarland Üniversitesi tarafından yürütülen projeyi desteklediğini belirtti. Almanya Sağlık Bakanı, 2020 yılında sonuçlanmasını bekledikleri araştırma çalışmalarına 1 milyon Euro ayırdıklarını ve hekimlerin de onaylayabilecekleri bir yöntem bulmak zorunda olduklarını söyledi.

KONU CİNAYETLE GÜNDEME GELDİ
2017 yılının aralık ayında Almanya’nın Kandel kasabasında meydana gelen kanlı olay üzerine genç sığınmacıların gerçek yaşının belirlenmesiyle ilgili tartışmalar alevlenmişti. Afgan olduğu tahmin edilen bir genç 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunarak 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Abdul D. Adlı fail 2016 yılında tek başına Almanya’ya gelmiş ve 15 yaşında olduğunu bildirmişti. Ancak gencin yaşını düşük gösterdiği şüphesi üzerine gencin yaşının cinayet sırasında 17,5, muhtemelen de 20’nin üzerinde olduğuna dair bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Ceza mahkemesi yaşı yüzde yüz tam olarak tespit edilemeyen sanığın gençlik ceza hukukuna göre yargılanmasına karar vermişti.

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