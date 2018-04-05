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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
05.04.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

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‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları uzmanları, Fransa hükümetine ülkede bulunan az sayıda sığınmacı ve göçmenlere temiz su ve hijyen hizmeti sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

GÜVENLİ içme suyu ve hıfzıssıhha konusunda BM Özel Raportörlüğü yapan Leo Heller’in öncülük ettiği BM uzmanları, ortak yazılı açıklama yaparak Fransa’nın ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere karşı politikasını eleştirdi. 

Açıklamada, Calais, Grande-Synthe, Tatinghem, Angres et Dieppe sığınmacı kamplarıyla Fransa’nın kuzeyindeki diğer bölgelerindeki sığınmacı ve göçmenlerin yeterli sayıda acil barınak, temiz su, tuvalet ve çamaşırhaneden mahrum olduğunun altı çizildi.
Calais kampında 900, Grande-Synthe’de 350 sığınmacının kaldığı, diğer kamplardaki sığınmacı sayısının ise bilinmediği aktarılan açıklamada, Fransa hükümetine ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere daha fazla temiz su ve hijyen hizmeti sağlaması yönünde çağrıda bulunuldu.

‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

‘İNSANLIK DIŞI DURUM’
BM Özel Raportörü Heller, Fransa’ya tepki göstererek, “Grande-Synthe’deki spor merkezine kabul edilmeyenler de dahil olmak üzere Fransa’nın kuzey kıyısı boyunca göçmenler ve sığınmacılar insanlık dışı bir durumla karşı karşıya kalıyorlar, bazıları tuvaletleri olmayan çadırlarda yaşıyor ve kendilerini kirli nehirlerde veya göllerde yıkıyorlar” dedi.

‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

Özellikle Calais Sığınmacı Kampı’ndaki kötü şartlar ve sığınmacılara karşı kötü muameleden dolayı BM uzun zamandır Fransız hükümetini eleştiriyor.
Fransa’da daha önce Calais ve çevresindeki sığınmacı kamplarında su ve yemek verilmesi konuları tartışmalara neden olmuştu. Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, mahkemenin sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanması üzerine karara uymayacağını belirtmişti.
Son olarak devletin üstlendiği bölgedeki sığınmacılara yemek ve içecek dağıtımı uygulaması gündeme gelmiş, ilk gün dağıtılan yemeği almaya sadece iki kişi gelmişti.

‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

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