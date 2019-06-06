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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Sığınmacılar Almanya'yı dolandırdı

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Sığınmacılar Almanya'yı dolandırdı

Sığınma talebi reddedilen mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmesi için verilen teşvik parasını alan sığınmacıların bir çoğunun yeniden Almanya’ya döndüğü ortaya çıktı. Kimileri aile birleşimi çerçevesinde Almanya’ya dönerken kimileri de yeniden ülkeye gelerek sığınma talebinde bulundu.

ALMANYA, sığınma talebi kabul edilmeyen mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için 2014 yılından beri teşvik parası ödüyor. Son beş yıl içinde 100 binden fazla mülteci verilen teşvikten yararlandı ve Almanya’nın verdiği parayı alarak ülkesine döndü. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiye göre gönülü olarak ülkesine döndüğü için para alanlar arasında tekrar Almanya'ya gelip yeniden sığınma talebinde bulunanlar var.

2 BİN 506 KİŞİ TEKRAR GELDİ
Federal hükümetin, FDP’nin meclise sunduğu soru önergeye verdiği cevaba göre; 2014 yılından beri sığınma talebi reddedilen 102 bin 761 mülteci teşvikten yararlandı. Teşvik alan 2 bin 506 kişi 2017 ile 2019 yılları arasında tekrar Almanya'ya geldi ve yeniden sığınma talebinde bulundu. Teşvikten yararlananların bir kısmı ise Almanya'ya aile birleşimi çerçevesinde geri döndü. Böylece hem teşvik almış oldu hem de Almanya'da yaşamaya devam etti.

Sığınmacılar Almanyayı dolandırdı

İLK SIRADA ARNAVUTLAR VAR
Ülkelerine geri döndüklerinde hayatlarına yeniden başlarken destek olunması için ödenen teşvikten geçen yıl en çok Arnavutlar yararlandı. 2018 yılında teşvik alıp ülkesine dönen Arnavut sayısı bin 345. Arnavutları Sırplar izledi. Mülteci statüsü alamayan bin 88 Sırp, para alarak gönüllü olarak ülkesine döndü. Teşvikten en az yararlananlar ise Türkler ve Afganlar oldu. Sığınma talepleri reddedilen Türkler ve Afganlar Almanya'yı gönüllü terk etmeye yanaşmıyor. Almanya savaş ve terör eylemleri sürdüğü için Suriyelilerin geri dönmesini ise teşvik etmiyor.

19 MİLYON 750 BİN EURO ÖDENDİ
Almanya, ülkelerine gönüllü dönen mültecilere bugüne kadar 19 milyon 750 bin Euro ödedi. 2018 yılında teşvik programı çerçevesinde ödenen para miktarı 9 milyon 500 bin Euro. Yasa göre teşvikten yararlanıp ülkesinden dönenler tekrar Almanya'ya geldikleri taktirde aldıkları parayı iade etmek zorunda. Almanya'ya yeniden dönenlerden şimdiye kadar yaklaşık 83 bin Euro geri alınabildi.

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