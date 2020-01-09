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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Sığınmacı sayısı düştü, yabancı öğrenci sayısı arttı

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Sığınmacı sayısı düştü, yabancı öğrenci sayısı arttı

Geçen yıl Almanya’dan siyasi sığınma talebinde bulunanların sayısının, 2018’le kıyaslandığında yüzde 14.3 oranında düşerek yaklaşık 111 bin olduğu açıklandı. Başvurularda Suriyeliler ilk sırayı alırken, ikinci sırada Iraklılar, üçüncü sırada ise Türkler var.

FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Siyasi sığınma talebinde bulananların sayısının azalması, kontrolsüz göçe yönelik alınan önlemlerin bir sonucu” dedi. Mültecilere yönelik çalışmalar yürüten kimi dernek ve inisiyatif temsilcileri ise Almanya’nın hâlâ mülteci akını tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Sığınmacı sayısı düştü, yabancı öğrenci sayısı arttı

Almanya’ya gelen mülteci sayısı azalırken, yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin sayısı ise arttı. 2018 yılı rakamlarına göre Almanya’da eğitim gören yabancı öğrenci sayısı 110 bini aştı. 81 milyon 600 bin nüfusa sahip Almanya’da yabancı kökenlilerin sayısı 13 milyon 500 bin olarak tahmin ediliyor. Almanya’da yaşayan yabancıların yüzde 49.4’ü ise en az 20 yıldan beri bu ülkede bulunuyor. 40 yılı aşkın süredir Almanya’da yaşayan yabancıların oranı ise yüzde 13.7.

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