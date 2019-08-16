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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: REUTERS
16.08.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Sığınacak liman bulamayan Open Arms’tan 13 mülteci daha indirildi

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Sığınacak liman bulamayan Open Arms’tan 13 mülteci daha indirildi

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle İtalya’nın Lampedusa Adası’nın yakınlarında limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva'ya ait Open Arms gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmenin daha tahliye edildiği bildirildi.

OPEN Arms İtalya Sorumlusu Riccardo Gatti, Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) önceki gün Open Arms’ın İtalyan kara sularına giriş yasağını askıya almasının ardından güvertesindeki 147 mülteciyle dün Lampedusa’ya yaklaşan gemilerinden son tahliye edilenlere dair bilgi verdi. İtalya İçişleri Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle liman dışında bekleyen gemilerindeki göçmenlere ilişkin Gatti, “Gemide şu an 134 göçmen var. Dün akşamdan bu sabaha önce 9, sonra 4 kişi daha olmak üzere 13 kişi tahliye edildi” dedi. Gatti, güvertede kalan 134 kişiden 29’unun çocuk olduğunu ve bunlardan sadece 1’inin yanında ebeveyninin bulunduğunu belirtti.

‘BÜTÜN GÖÇMENLER BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ’
Bu arada Open Arms’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da güvertedeki göçmenlerle denizde 15’inci günün geride kaldığına dikkat çekilerek, bütün göçmenlerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiği, insanlığın bunu gerektirdiği ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde de geminin limana yanaşıp göçmenleri indirmesi için Agrigento Valiliğinin İçişleri Bakanlığından gelecek talimatları beklediği ancak Agrigento Başsavcılığının TAR’ın kararının uygulanmadığına dair tespitte bulunması üzerine konuya müdahale edebileceği kaydedildi.

 

 

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