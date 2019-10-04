Sıfır faiz tasarrufları eritiyor
Avrupa Merkez Bankası’nın yıllardır uyguladığı sıfır faiz politikası en çok Almanya’daki tasarruf sahiplerini vurdu. Buna göre tasarruf sahiplerinin yıllık ortalama kaybı 404 Euro.
AVRUPA Merkez Bankası deflasyon tehlikesine karşı yıllardır sıfır faiz politikası uyguluyor. Tasarruf sahipleri bankalardaki birikimleri için faiz alamıyor. Bu politikanın ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor. Almanya’da tasarruf sahiplerinin bankalardaki mevduatı 2.23 trilyon Euro.
EN ÇOK KAYBEDEN WÜRTTEMBERG’DE
Sıfır faizin yanında yıllık enflasyon oranı tasarrufların erimesine yol açıyor. DEKA Bank’ın yaptığı araştırmaya göre Almanya’daki tasarruf sahiplerinin alım gücü her yıl ortalama 404 Euro civarında zayıflıyor. En çok kaybeden tasarruf sahipleri ise 491 Euro ile Baden Württemberg’de. Onu 478 Euro ile Bavyera, 434 Euro ile Rheinland Pfalz ve 430 Euro ile Hessen eyaletleri izliyor.
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