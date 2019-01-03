Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN - İHA / Fotoğraflar: AFP - REUTERS - EPA - EFE- AP
03.01.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

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Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

Yeni yılın ilk iş gününde Almanya’nın doğusunda başlayan soğuk hava, kuzey, orta, güney ve orta kesimlerde etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürdürecek.

ÇARŞAMBA gününden itibaren Almanya’nın kuzey kıyılarındaki etkili olan fırtına yüzünden dalgaların boyu iki metreye kadar yükseldi. Güney kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle sıcaklık eksi üç dereceye kadar düşerken yüksek yerlerde eksi altı dereceyi buldu. Orta kesimlerde ise dün başlayan kar kuzey kesimlerde de etkisini gösterdi.

Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

20 SANTİMİ BULDU
Dresden, Leipzig, Hof ve Münih’te kar kalınlığı 5 ile 10 santim arasında değişti. Berlin’de düşen kar ise yerlerin ıslak olması nedeniyle tutmadı. Alplerin eteklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu. Saksonya, Bavyera, Saksonya Anhalt, Thüringen eyaletlerinin yanı sıra batı eyaletlerinin de yüksek kesimlerine cuma günü de kar yağması bekleniyor. Ülke genelinde sıcakların sıfır altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

KONTEYNERLER DENİZE DÖKÜLDÜ
Almanya’nın Bremerhaven kentine gelmek için Belçika’nın liman kenti Anvers’ten yola çıkan ‘MSC Zoe’ adlı kuru yük gemisi, Kuzey Deniz’inde çıkan fırtına nedeniyle zarar gördü. Gemideki 270 konteyner denize düştü.

Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

Kaybolan konteynerlerden bazılarının plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal madde içeren varillerle dolu olduğu belirtildi. Kimyasallara ek olarak ampul, oyuncak ve LCD televizyon taşıyan 20’den fazla konteynerin Hollanda’nın Vlieland, Terschelling ve Ameland adalarının kıyılarına açılırken, bir kısmının ise Almanya’nın Borkum adaları yakınlarında olduğu bildirildi. Alman sularında şimdiye kadar 6 adet konteyner bulunurken, Almanya’nın resmi uyarıları yayınladığı mobil uygulaması Katwarn üzerinden tehlikeli madde içeren konteynerlerin karaya oturduğu konusunda uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

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