Sıcaklıklar günde 203 kez helikopter uçurttu
Almanya’da temmuz ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, helikopterle yardım sayısını rekor seviyeye ulaştırdı.
ALMAN Otomobil Kulübü ADAC Sözcüsü, Almanya genelinde geçerli olan 5555 numaralı telefon hattına gelen ihbarların temmuz ayında her gün neredeyse 180 kez helikopterlerin yardım için havalandığını söyledi.
YÜZDE 20 DAHA FAZLA
Sözcü, bu rakamın ortalama bir gündeki uçuşlardan yüzde 20 daha fazla olduğunu belirtti. Uçuşların rekor sayıya ulaştığına vurgu yapan sözcü, “24 Temmuz günü helikopterlerimiz aşırı sıcak nedeniyle insanlara yardım için 203 kez uçuş gerçekleştirdiler” dedi. Geçen yıl temmuz ayında yine havalar sıcak geçmiş ve ADAC helikopterleri temmuz ayında toplam 5 bin 507 kez havalanmıştı.
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