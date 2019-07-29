Sıcaklıklar gıda ve ilaç fiyatlarını vuracak
Almanya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kuraklığa ve üretimin azalmasına yol açtı. Uzmanlar, yaşanan bu kuraklık nedeniyle gıda, ilaç ve benzin fiyatlarının artacağını söylüyor ve uyarıyor.
GEÇEN hafta ülkede sıcaklık rekorları kırılırken, şimdi de gıda fiyatlarının artması endişesi yaşanıyor. Uzmanlar aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle özellikle meyveyle sebze fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekti. Sıcaklar nedeniyle üretimin azaldığını ve talebi karşılayamayacağını belirten uzmanlar, bunun sonucunda da fiyatların yükseleceğini açıkladı. Et ve süt fiyatların artması da bekleniyor.
İLAÇLAR DA NASİBİNİ ALACAK
Sıcakların sadece gıda fiyatlarını değil, benzin ve ilaç fiyatlarını da etkilmesi tahmin ediliyor. Almanya’da ilaç taşımacılığı gemiyle yapılıyor. Artan sıcaklar ve beklenen yağışların olmaması su üzerinde yapılan yük taşımacılığını olumsuz etkiledi. Akarsuların seviyesinin düşmesi yük gemilerinin seferlerinin azalmasına veya tamamen iptal edilmesine yol açtı. 2018 yılında da aşırı sıcaklar, benzin, et, süt, ilaç ve tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu.
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