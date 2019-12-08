MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu
GeriAvrupa Sibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
08.12.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Sibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu

Şarkıcı Sibel Can, Almanya’nın Köln kentinde konser verdi.

MARITIM Hotel’de sahne alan şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can seyircileri seslendirdiği hüzünlü şarkılarla duygulandırırken, hareketli parçalarla da coşturdu. Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sibel Can, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Sibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu

Sibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle