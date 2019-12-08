AA
Son Güncelleme:
Sibel Can Köln’de hem hüzünlendirdi hem coşturdu
Şarkıcı Sibel Can, Almanya’nın Köln kentinde konser verdi.
MARITIM Hotel’de sahne alan şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can seyircileri seslendirdiği hüzünlü şarkılarla duygulandırırken, hareketli parçalarla da coşturdu. Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sibel Can, konser sonunda uzun süre alkışlandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle