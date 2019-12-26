‘Showroom’da göstereceğim’ deyip...
Eşiyle birlikte 20 yıl önce satın aldıkları jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motorunu, göç ettikleri Yunanistan’dan eşi vefat ettikten sonra İzmir’e döndüğünde satmaya karar veren Naciye Özeren’in başına gelenler herkesi hayrete düşürdü.
AKIL almaz olay şöyle gelişti: 8 yıldır göç ettikleri Yunanistan Atina’da yaşayan Naciye Özeren (67), eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene İzmir’e yerleşti ve Bodrum Milas’taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi. İddiaya göre jet skiyi almak isteyen A.B., arsadaki sürat teknesi, deniz aracı motorları ve balıkçı teknesini de görünce tüm araçları showroom’da sergilemek üzere Özeren’den tutanak karşılığında teslim aldı. Bir süre telefon üzerinden Özeren’i oyalayan A.B., daha sonra telefon numarasını değiştirdi. İşin peşini bırakmayan Özeren, uzun uğraşlar sonucunda A.B.’ye ulaştı ancak “Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım” cevabını aldı.
‘GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA BAĞLANTISI VARMIŞ’
Çaresiz bir şekilde balıkçı teknesiyle İzmir’e dönen Özeren, A.B. hakkında hukuki işlem başlattı. Özeren, “Durumu hemen karakola bildirdim. Çevre esnaflardan duyduğuma göre bu şahsın göçmen kaçakçılığıyla bağlantısı varmış. Bu yüzden endişe ediyorum. Belki de bir şebeke olabilirler. Birçok kişi dolandırılmış olabilir. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle