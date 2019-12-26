‘Showroom’da göstereceğim’ deyip...

AKIL almaz olay şöyle gelişti: 8 yıldır göç ettikleri Yunanistan Atina’da yaşayan Naciye Özeren (67), eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene İzmir’e yerleşti ve Bodrum Milas’taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi. İddiaya göre jet skiyi almak isteyen A.B., arsadaki sürat teknesi, deniz aracı motorları ve balıkçı teknesini de görünce tüm araçları showroom’da sergilemek üzere Özeren’den tutanak karşılığında teslim aldı. Bir süre telefon üzerinden Özeren’i oyalayan A.B., daha sonra telefon numarasını değiştirdi. İşin peşini bırakmayan Özeren, uzun uğraşlar sonucunda A.B.’ye ulaştı ancak “Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım” cevabını aldı.





‘GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA BAĞLANTISI VARMIŞ’

Çaresiz bir şekilde balıkçı teknesiyle İzmir’e dönen Özeren, A.B. hakkında hukuki işlem başlattı. Özeren, “Durumu hemen karakola bildirdim. Çevre esnaflardan duyduğuma göre bu şahsın göçmen kaçakçılığıyla bağlantısı varmış. Bu yüzden endişe ediyorum. Belki de bir şebeke olabilirler. Birçok kişi dolandırılmış olabilir. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.