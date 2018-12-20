Sheffield Wednesday satışa çıkarılıyor
Dünyanın en eski futbol kulüplerinden olan Sheffield Wednesday, satışa çıkarılıyor.
Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday Kulübü satışa çıkarılıyor.
Sheffield Wednesday'in sahibi ve başkanı Dejphon Chansiri, kulübü satacağını resmen açıkladı.
Sheffield Başkanı Sheffield Wednesday basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Kulüp için yeterli olmadığımı hissediyorum ve bu beni çok üzüyor. Bunun resmi olarak da açıklamasını yapacağım. Kulübü satmaya karar verdim ve eminim bu tarihi kulüple ilgilenecek birçok insan çıkacaktır'' ifadelerini kullandı.
1867 yılında kurulan İngiliz temsilcisi, dünyanın en eski futbol kulüplerinden biri olarak tanınıyor.
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