SGK’dan, Avrupalı Türklerle ilgili çok önemli karar! 1 Eylül’den itibaren...
Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye seyahat edecek olanlar dikkat. SGK, 1 Eylül’de, Avrupa’da yaşayanları ve yurtdışı sağlık sigortası sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Buna göre, ‘acil haller’ dışında sağlık hizmetlerinin masrafları artık SGK tarafından karşılanmayacak.
BU ülkelerden Türkiye’ye turist olarak gidenler veya emekli olarak daimi Türkiye’de ikâmet edenler, polikliniklere gittiklerinde eğer durum ‘acil’ değilse, sağlık hizmetinden yararlanamıyor. ‘Acil’ durumlar dışında sağlık hizmeti almak isteyen sigortalılar, karşılarına çıkacak tüm masrafları kendi ceplerinden ödemek zorunda. Poliklinikler, turist veya daimi olarak Türkiye’de bulunan Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda sağlık sigortası sahiplerini, “Acil durum değil” diyerek geri çeviriyor. Poliklinikler, buna gerekçe olarak da SGK’nın kendilerine gönderdiği yazılı belgeyi gösteriyor ve geri çevirdikleri hastalara da bu yazılı talimatı veriyor.
O TALİMATTA NE YAZIYOR?
SGK’nın, ‘Acil Sağlık Yardımlarına İlişkin Açıklama’ başlıklı talimatı şöyle: “YUPASS programı kapsamında yer alan ülkelerden Fransa’dan geçici olarak (turistik amaçlı) ülkemize gelenler için bu ülke ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde acil hal tanımı bulunmadığından Fransa sigortalıları hariç olmak üzere, Almanya için T/A 11, Avusturya için A/TR3, Belçika için BE/TR 111 (B.T.8) ve Hollanda için N/TUR 111 sağlık yardım hakkı formüleri bulunan sigortalılara sadece acil hallerde sağlık yardımı verilecektir. Sağlık hizmet sunucuları tarafından acil haller dışında sağlık yardımı verilmesi durumunda sağlık yardım masrafları kurumumuzca karşılanmayacaktır.
Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine yukarıda belirtilen sağlık yardım hakkı formülerlerinden birini ibraz eden sözleşmeli ülke sigortalılarına, sağlık hizmet sunucularından sadece acil servislerinden sağlık hizmeti alabilecekleri hususunda bilgi verilecektir.”
UYGULAMA 1 EYLÜL’DE BAŞLADI
SGK, yeni uygulamaya 1 Eylül 2019’da geçtiklerini açıkladı. Önceki uygulama ise şöyleydi; Türkiye’yle bu ülkeler arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması gereği geçici veya daimi olarak Türkiye’de ikâmet eden yurtdışı sigortalıları, kayıtlı oldukları ülke sigorta kasalarından yurtdışında geçerli bir sağlık belgesi (formüleri) alıyorlardı. Bu formüleri Türkiye’de bulundukları ya da ikâmet ettikleri yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezlerinin yurtdışı işlemler servisine ibraz eden yurtdışı sigortalılara bir ‘YUPASS’ (Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi) numarası veriliyordu. Yurtdışı sigortalılar bu ‘YUPASS’ numarasıyla SGK’nın anlaşmalı olduğu tüm sağlık tesislerinden Türkiye’deki genel sağlık sigortalıları gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyordu. Sadece zorunlu olan cüzi bir katkı ve katılım payı ödüyorlardı.
Ancak SGK bu uygulamayı, Türkiye’de geçici (turistik) amaçla bulunan yurtdışı sigortalılar için değiştirdi. 1 Eylül 2019’dan itibaren getirilen uygulamaya göre, geçici olarak (turistik) Türkiye’de bulunanlarda sağlık yardımı hakkı belgesinde (formülerinde) kayıtlı olanların tamamı acil hallerde sınırlı olmak üzere sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Daimi ikâmetlerde ise sosyal güvenlik sözleşmelerine göre belirlenen kişiler, kurumun mevzuatına göre öngörülen sağlık yardımlarından yararlanabilir.
SGK YETKİLİSİ DE DOĞRULADI
Ankara’da SGK Yurtdışı Emeklilik ve Sözleşme Uygulama Daire Başkanlığı da yeni uygulamayı doğruladı. Daire Başkanlığı yetkilisi, SGK’nın acil haller kavramı uygulamasını değiştirdiğini, 1 Eylül’den itibaren Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerdeki yurtdışı sigortalıların sadece acil hallerde sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi. Daire Başkanlığı yetkilisi, “Eskiden polikliniklerde veriliyordu. Şu anda verilmiyor. Sadece acil servislerde veriliyor” dedi.
Almanya’da sağlık sigortaları ise gelen şikâyetler üzerine alarma geçti. Almanya Sağlık Sigortaları Yurtdışı İrtibat Merkezi DVKA, 1 Eylül’den itibaren çok sayıda sigortalıdan bu yönde şikâyet aldıklarını doğruladı. DVKA, Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nı konuyla ilgili bilgilendirdi.
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