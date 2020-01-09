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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Şeytandan kaçtı, kiliseye daldı

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Şeytandan kaçtı, kiliseye daldı

İspanya’da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, “Şeytandan kaçtım” dedi.

OLAY, İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç, kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, “Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum” dediği öğrenildi.

Şeytandan kaçtı, kiliseye daldı

Şeytandan kaçtı, kiliseye daldı

Şeytandan kaçtı, kiliseye daldı

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