Şeytandan kaçtı, kiliseye daldı

OLAY, İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç, kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, “Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum” dediği öğrenildi.