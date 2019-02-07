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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: INGIMAGE
07.02.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Şeytana uyan papaz kiliseden atıldı

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Şeytana uyan papaz kiliseden atıldı

Bavyera’da vaftiz ve cenaze törenlerine katılmadığı halde katılmış gibi sahte seyahat faturaları düzenleyerek kilisenin kasasından 40 bin Euro haksız kazanç elde eden bir papaz, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve işten atıldı.

ALMANYA’nın Bavyera eyaletindeki Mantel’de bulunan bir kilisede görev yapan 47 yaşındaki Papaz Armin S., vaftiz ve cenaze törenlerine katılmış gibi seyahat faturaları düzenledi. Bu yolla toplam 40 bin Euro’yu kilisesinin kasasından almakla itham edilen papaz, mahkeme suçlu bulundu. Mahkeme papaza sekiz ay hapis cezası verdi.

CEMAAT PAPAZI İŞTEN ATTI
Papazın cezası ertelendi. Ancak kilise, sahte faturalarla 40 bin Euro’yu alan ve daha sonra bu parayı iade eden papaza acımadı. Kilise cemaati papazın işine son verdi. Papazın avukatı, müvekkillinin bundan sonra kilisede çalışamayacağını onun yerine insanlara psikolojik destek veren dernek ile kurumlarda görev yapacağını açıkladı.

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