Şeytana uyan papaz kiliseden atıldı
Bavyera’da vaftiz ve cenaze törenlerine katılmadığı halde katılmış gibi sahte seyahat faturaları düzenleyerek kilisenin kasasından 40 bin Euro haksız kazanç elde eden bir papaz, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve işten atıldı.
ALMANYA’nın Bavyera eyaletindeki Mantel’de bulunan bir kilisede görev yapan 47 yaşındaki Papaz Armin S., vaftiz ve cenaze törenlerine katılmış gibi seyahat faturaları düzenledi. Bu yolla toplam 40 bin Euro’yu kilisesinin kasasından almakla itham edilen papaz, mahkeme suçlu bulundu. Mahkeme papaza sekiz ay hapis cezası verdi.
CEMAAT PAPAZI İŞTEN ATTI
Papazın cezası ertelendi. Ancak kilise, sahte faturalarla 40 bin Euro’yu alan ve daha sonra bu parayı iade eden papaza acımadı. Kilise cemaati papazın işine son verdi. Papazın avukatı, müvekkillinin bundan sonra kilisede çalışamayacağını onun yerine insanlara psikolojik destek veren dernek ile kurumlarda görev yapacağını açıkladı.
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