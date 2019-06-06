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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.06.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

‘Sevişirken öldü’ye hakim inanmadı: 10 yıl hapis

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‘Sevişirken öldü’ye hakim inanmadı: 10 yıl hapis

Almanya’nın Bielefeld kentinde eşini öldürüp garajda saklayan 48 yaşındaki Markus W’nin yargılanması için Bielefeld Eyalet Mahkemesinde görülen davasındaki savunmasını hakim inandırıcı bulmadı. Eşini sevişme sırasında fantezi yaparken kazayla öldüğünü söyleyen sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SAVCI 11 yıl, öldürülen Nathalie W.’nin anne ile babasının müdahil avukatı 13 yıl talep etti. Sanığın avukatı ise 10 yılın altında hapis cezası istedi. Nathalie W. 27 Kasım 2017’de ortadan kaybolmuştu. Polis genç kadını aylarca aradı. Ortadan kaybolmadan kısa süre önce eşine ayrılmak istediğini söyleyen talihsiz kadının cesedi geçen ocak ayında bir garajda torbanın içinde tesadüfen bulunmuştu.

KARARI YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYACAKLAR
Yapılan otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis şüphelendiği eşinin ifadesini almış yapılan sorgulamada eş, katil zanlısı olarak tutuklanmıştı. Sanık avukatları Robert Rostek ve Holger Rostek, müvekkillerinin aldığı cezayı çok bulduklarını belirterek, kararı yüksek mahkemeye taşıyacaklarını söylediler.

 

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