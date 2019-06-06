‘Sevişirken öldü’ye hakim inanmadı: 10 yıl hapis
Almanya’nın Bielefeld kentinde eşini öldürüp garajda saklayan 48 yaşındaki Markus W’nin yargılanması için Bielefeld Eyalet Mahkemesinde görülen davasındaki savunmasını hakim inandırıcı bulmadı. Eşini sevişme sırasında fantezi yaparken kazayla öldüğünü söyleyen sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
SAVCI 11 yıl, öldürülen Nathalie W.’nin anne ile babasının müdahil avukatı 13 yıl talep etti. Sanığın avukatı ise 10 yılın altında hapis cezası istedi. Nathalie W. 27 Kasım 2017’de ortadan kaybolmuştu. Polis genç kadını aylarca aradı. Ortadan kaybolmadan kısa süre önce eşine ayrılmak istediğini söyleyen talihsiz kadının cesedi geçen ocak ayında bir garajda torbanın içinde tesadüfen bulunmuştu.
KARARI YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYACAKLAR
Yapılan otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis şüphelendiği eşinin ifadesini almış yapılan sorgulamada eş, katil zanlısı olarak tutuklanmıştı. Sanık avukatları Robert Rostek ve Holger Rostek, müvekkillerinin aldığı cezayı çok bulduklarını belirterek, kararı yüksek mahkemeye taşıyacaklarını söylediler.
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