Sevim Dağdelen seçilince Türkiye ‘işbirliği’ni feshetti
Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya Federal Meclisi’ndeki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçilmesi Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu ile işbirliğini ‘feshettiklerini’ söyledi.
SOL Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, partisi tarafından Federal Meclis’teki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildi. Başkanlık partilerin meclis grupları arasındaki uzlaşma sonucu Sol Parti’ye bırakılmıştı. Dağdelen, yeni görevini Devlet Bakanı Michelle Müntefering’ten devralacak.
Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Federal Meclis’te en fazla eleştiren politikacılar arasında yer alıyor. Bu eleştiriler zaman zaman Türkiye’de sert tepkilerle karşılanmıştı. Dağdelen, Türkiye ile Almanya arasında samimi bir ilişkinin oluşturulmasını desteklediğini söyledi.
YENEROĞLU’NDAN TEPKİ
Sevim Dağdelen’in başkanlığa seçilmesinin ardından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu ile işbirliğini ‘feshettiklerini’ söyledi. Dağdelen’in “PKK terör örgütünün herkes tarafından bilinen bir aktivisti” olduğunu belirten Yeneroğlu, Dağdelen’in seçilmesiyle Dostluk Grubu’nun iletişim ortağı olarak anlamını yitirdiğini belirtti.
Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da benzer ifadeler kullanmıştı.
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